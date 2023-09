Pop Con: «Sobald sie wissen, dass ich eine Frau bin, fängt der Sexismus an»

Auch Influencerin Alessia Daily war an der Pop Con anzutreffen. 20min/Shanice Bösiger

Darum gehts Am Samstag öffnete die Pop Con in Zürich ihre Tore.

20 Minuten hat vor Ort Cosplayer, Influencerinnen und Gaming-Liebhaber getroffen.

Die Pop Con biete den Cosplayern einen geschützten Rahmen, sagte eine Teilnehmerin. Nicht überall seien sie als Frauen oder in ihren Kostümen aber so willkommen.

Am Samstag öffnete das grösste Schweizer Gaming und Popkulturfestival «Pop Con» in Zürich seine Tore. Hier tauchen viele Fans im Cosplay-Kostüm auf. Fiktive Figuren wie Darth Vader, Lara Croft und Disney-Prinzessinnen sind an solchen Popkultur-Festivals in Fleisch und Blut anzutreffen. Ein Augenschein vor Ort zeigt: An der Zurich Pop Con finden Gamer und Popkultur-Fans alles, was das Herz begehrt: Hier können Game-Fans neue Games testen, von bekannten Streamerinnen und Content Creators Autogramme holen sowie Cosplay-Shows und vieles mehr bestaunen.

Auch Familie Beerli aus Rickenbach war um kurz nach zehn Uhr in der Messe Zürich anzutreffen. Nach einem kurzen Waffencheck ging es für die drei dann auch schon los. Extra aus St. Gallen angereist, um ihr Idol zu treffen, sind Mirella (16) und Martin (18). Die beiden verfolgen den Youtuber iBlali schon lange: «Er ist einfach ein cooler Typ und zeigt sich so, wie er ist», meint Martin.

Die beiden Zürcher Ejoor (19) und Jonathan (19) möchten heute Spiele spielen, die es heute kaum noch zu kaufen gibt: Sie sind extra an die Pop Con gekommen, um die Playstation 1 zu testen: «Ich bin extra gekommen, um ein altes Spiel auf der PS1 zu spielen. Für mich ist das nostalgisch», so der grosse Gamingfan Ejoor.

Cosplayerinnen und Cosplayer investieren viel Zeit und Geld, um sich an der Zurich Pop Con von ihrer besten Seite zu präsentieren. «Cosplay braucht viel Zeit. Früher habe ich täglich fast drei Stunden an meinem Kostüm gebastelt», so Jana (24), die die gute Fee von Shrek 2 verkörpert.

Barbara geht sogar noch einen Schritt weiter, bei ihr sind es gar 40 Arbeitsstunden, die sie in ihr Outfit investiert hat. Und dazu muss sie noch ihre Kraft unter Beweis stellen: «Der Drache wiegt ca. fünf Kilogramm», so die Künstlerin aus Bad Zurzach. Ihr Kostüm kann sie nie länger als drei Stunden am Stück tragen: «Wenn ich die Maske zu lange trage, habe ich Nackenschmerzen», so Barbara.

Lea (25) aus Luzern und Zsofi (24) aus St. Gallen

Lea und Zsofi gamen eigentlich gerne – der Sexismus, den sie teils erfahren, stört sie aber. 20min/Shanice Bösiger

Lea (25) aus Luzern und Zsofi (24) aus St. Gallen gamen beide seit einigen Jahren. Beide investieren rund fünf Stunden pro Woche in ihr Hobby. Als Frau fühlen sie sich in der Szene nicht immer wohl: «Ich game keine Spiele mehr online. Sobald sie wissen, dass ich eine Frau bin, fängt der Sexismus an», erzählt Lea. Ein Grund, um als Frau nicht zu gamen, sei es aber für sie nicht: «Ich finde, jede Frau soll ausprobieren, was für sie stimmt. Was ich schön finde: Wir Frauen unterstützen einander gegenseitig.»

Leila (26) und Kristel (23) aus Neuchâtel

Extra aus Neuchâtel angereist: Leila (26) und Kristel (23). 20min/Shanice Bösiger

Leila (26) und Kristel 23) sind knapp drei Stunden aus Neuchâtel angereist. «Wir kommen gerne nach Zürich, weil bei uns gibt es kein so grosses Events für Cosplayerinnen», so Kristel. Auch fühlen sich die beiden Frauen wohler in Zürich: «Heute im Zug haben uns die Menschen sogar angelächelt. Bei uns zu Hause könnten wir nicht in solchen sexy Kostümen rumlaufen, da rufen sie uns teils sogar ‹Schlämpchen› nach», so die beiden weiter. Kristel muss sich jeweils selbst motivieren, solche Outfits zu tragen: «Hier muss ich zum Glück keine Angst haben, denn hier bekommen wir sogar Komplimente.»

Jarina (31) aus dem Aargau und Sonja (33) aus Zürich

Jarina (31) und Sonja (33) geben sich gerne Mühe bei ihren Outfits. 20min/Shanice Bösiger

Jarina (31) aus dem Aargau und Sonja (33) aus Zürich lassen sich von kritischen Blicken kaum die Laune verderben: «Mir ist das egal, was andere von mir denken. Meine Hörner ziehe ich erst hier an, denn diese könnten im Zug stören oder mir vom Kopf fallen und das möchte ich nicht», so Jarina. Auch Sonja verkleidet sich gerne, auch wenn das andere nicht nachvollziehen können: «Natürlich braucht es manchmal Mut, aber es lohnt sich.»

