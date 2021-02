Jetzt klettert Wees mit ihrer neuen Single «Girls Like Us» die Charts hoch.

Im Januar war die Pop-Newcomerin mit dem Song sogar in der «Late Late Show with James Corden» zu Gast.

Die Hamburgerin Zoe Wees (18) landete mit ihrer Debütsingle «Control» vergangenen Sommer europaweit in den Charts.

Am 12. Januar war Zoe Wees live im US-Fernsehen zugeschaltet. Talkmaster und «Carpool Karaoke»-Cheffahrer James Corden (42) geriet bei seiner Ankündigung ins Schwärmen: «Wir könnten nicht stolzer sein, das US-TV-Debüt der phänomenalen Zoe Wees zu präsentieren.»

In der Show erklärte Wees ihre Debütsingle «Control», in der sie den Umgang mit Rolando-Epilepsie, einer Form der Epilepsie, die vor allem Kinder betrifft und Depressionen beschreibt. Der Song sei aus Dankbarkeit für eine Lehrerin entstanden, die ihr damals eine grosse Stütze war, so Wees.