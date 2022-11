Kinobesucher in Thailand füllt Toilette mit Popcorn

Thailand : Popcorn-Aktion artet aus – Kunde steht mit Toilette an

In Bangkok begeisterte ein Kino mit einem All-you-can-eat-Buffet seine Kunden. Die Leute füllten Toiletten, Körbe oder riesige Plastikbehälter mit Popcorn.

Die Kinobesucher standen mit Toiletten und anderen seltsamen Behältern an.

Die Werbeaktion eines Kinos in Bangkok am Mittwoch war ein Erfolg. Hunderte Besucher standen Schlange, um für etwas mehr als fünf Franken so viel Popcorn wie möglich zu hamstern.