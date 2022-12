Popcorn, Politiker oder Postauto – dieser Christbaumschmuck hat es in sich

«Die Bratwurst ist ein Wahrzeichen von St. Gallen. Deshalb gibt es sie auch als Christbaumschmuck», sagte einst Carmela Lüchinger , Geschäftsführerin der Galerie Lüchinger in St. Gallen, zu 20 Minuten. Skurriler Weihnachtsbaumschmuck ist ihr Ding. Ob Putin, Che Guevara oder Donald Trump, Lüchinger bringt alles an den Weihnachtsbaum. Selbst Ornamente der Corona-Impfung oder ein Fiebermessgerät kann man sich an den Weihnachtsbaum hängen.

«Neu ist dieses Jahr die Trachtenfrau aus Appenzell Innerrhoden. Die Nachfrage danach war letztes Jahr sehr gross», sagt Lüchinger. Die Galerie neben dem Klosterplatz in St. Gallen bietet auch eine vielseitige Auswahl an Schmuck mit Ostschweizer Bezug an. So kann man Bürli, Appenzeller Trachtenmädchen oder Bauern in Sennentracht kaufen. Auch dieses Jahr gibt es die so beliebte St. Galler Bratwurst für den Weihnachtsbaum.