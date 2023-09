Kylie Minogue mit neuem Album «Tension»: «Mir fehlt trotz Single-Dasein nichts»

«Internet-Kids entdecken mich»

Die Sängerin («Spinning Around», «Your Disco Needs You») veröffentlichte am Freitag ihr neues Album «Tension». Ihre Single «Padam Padam» gehörte international zu den diesjährigen Sommerhits und war ein Internet-Phänomen. «Nach 35 Jahren habe ich zum ersten Mal einen Hit im Internet, das ist so cool», sagte Minogue dazu. «Die neue Generation weiss jetzt, wer ich bin. Das ist so verrückt, so herrlich. Jetzt tauchen die Kids so richtig tief in meine Geschichte und in meinen Katalog ein. Die sind total neugierig und entdecken gerade «Can’t Get You Out Of My Head», ein über zwanzig Jahre altes Lied. So viele Leute, die noch nie von mir gehört haben, machen gerade dank «Padam Padam» zum ersten Mal Bekanntschaft mit mir.»