Popstar Ed Sheeran wird Trikotsponsor von englischem Traditionsclub Ipswich Town

Traditionsclub Ipswich Town : Popstar Ed Sheeran wird Trikotsponsor seines englischen Lieblingsvereins

Der englische Drittliga-Club Ipswich Town läuft in der kommenden Saison mit neuer Trikotwerbung auf. Diese kommt von Sänger und Promi-Fan Ed Sheeran.

Popstar Ed Sheeran («Shape Of You») wird zur kommenden Saison Trikotsponsor beim englischen Fussball-Drittligisten Ipswich Town. Das gab der Club aus der Grafschaft Suffolk, wo Sheeran zuhause ist, am Donnerstag bekannt. Der Brite ist seit seiner Kindheit Fan der «Blues». Für zunächst ein Jahr wird der 30-Jährige die Trikots der ersten Teams der Männer und der Frauen von Ipswich Town sponsern.

Club mit sportlichem Absturz

Drittliga-Club Ipswich Town selbst war in den vergangenen Jahren deutlich weniger erfolgreich als sein neuer Leibchensponsor. 2002 stiegen «The Tractor Boys» aus der Premier League ab. Nach Jahren in der Zweitklassigkeit folgte im Sommer 2019 gar der Fall in die dritthöchste League One. Dort wird der Club die laufende Saison im Tabellenmittelfeld beenden. Die grössten Erfolge von Ipswich: Der englische Meistertitel 1961/62 und der Uefa-Pokal-Sieg 1982.