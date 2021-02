Nun hat Pornhub einen ersten Schritt angekündigt, wie dieses Problem in Zukunft angegangen werden soll. Ein grosser Teil davon soll über das Model Programm der Website abgefangen werden. Dabei handelt es sich um verifizierte Profi- und Amateur-Nutzer, die der Website neu genaueste Angaben zu ihrer Person machen müssen. Konkret müssen Nutzerinnen und Nutzer, die von diesem Programm Gebrach machen wollen, ein aktuelles Foto von sich selbst und eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Pass einreichen. Diese Daten werden dann von Yoti, einer Firma, die sich auf digitale Identitäten spezialisiert hat, überprüft.

Neue Regelung löst Besorgnis aus

Diese Ankündigung hat vor allem in der Trans- und Queer-Community von Sexarbeitenden Besorgnisse ausgelöst. Wie Dylan Thomas, ein Transmann und Performer, auf Twitter geschrieben hat, sei diese neue Regelung vor allem deshalb besorgniserregend, da das offizielle Geschlecht und Angaben wie beispielsweise der Name von trans oder queeren Sexearbeitenden nicht immer mit dem übereinstimme, was auf ihren Identitätskarten stehe.