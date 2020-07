Seine Frau half ihm, Opfer zu finden

Pornostar soll mehr als zehn Frauen sexuell missbraucht haben

Der US-Pornostar Ryan Madison wird beschuldigt, mehrere Frauen sexuell missbraucht zu haben. Seine Frau Kelly soll ihm dabei geholfen haben, weitere Opfer zu finden.

Kinsley Karter, ein mutmassliches Opfer des Pornodarstellers, sei erst 21 Jahre alt gewesen, als sie von Madison zum Sex gezwungen worden sei, wie «The Daily Beast» berichtet. «Niemand hat mich vor ihm gewarnt, und ich will nicht, dass das anderen Frauen auch passiert», so Karter. Madison soll die Frauen in ein abgelegenes Haus in Kalifornien bestellt haben, wo er Szenen für seine Filmstudios «Porn Fidelity» und «Teen Fidelity» drehen liess. Das Studio befindet sich zwei Autostunden von Los Angeles entfernt. Die Frauen sind dort komplett von der Aussenwelt isoliert und ihm hilflos ausgeliefert», sagt eine Agentin über Madisons Haus.