Keine Altersprüfung – Pornoseite xHamster droht Netzsperre

So können auch Kinder pornografische Inhalte aufrufen und das ist rechtswidrig.

In Deutschland droht der Pornoseite xHamster eine Netzsperre.

xHamster ist eine der beliebtesten Porno-Webseiten der Welt. Millionen von Bildern und Videos lassen sich auf dem Portal anklicken. Doch jetzt droht der Seite in Deutschland eine Netzsperre wegen Missachtung des Kinder- und Jugendschutzes.

Zugangssperre ist in Abklärung

Nun treten die Behörden an die Netzbetreibenden heran: Vodafone und Telekom. Diese seien informiert, dass es illegale Inhalte in ihren Netzen gibt, die gesperrt werden müssen. Man arbeite an der rechtlichen Bewertung, heisst es vonseiten Vodafones.