Magnitude 3: «Deutlich spürbar» – im Kanton Jura bebte am Sonntag die Erde

Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 5,4 Kilometern.

Direkt an der Grenze zu Frankreich kam es am Sonntagabend zu einem Erdbeben.

In der Westschweiz hat am Sonntagabend die Erde gebebt.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat im Kanton Jura, ungefähr 14 km südwestlich von Porrentruy ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich demnach am Sonntagabend um 22:32:37 Uhr und hatte eine Stärke von etwa 3.0 auf der Richterskala.

Das Hypozentrum, das Epizentrum eines Erdbebens, lag laut seismo.ethz.ch in einer Tiefe von etwa 5,4 Kilometern. Laut dem Erdbebendienst dürften die Erschütterungen in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar gewesen sein. Schäden seien bei dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst hat dem Beben denn auch die Gefahrenstufe 1 von 5 gegeben – für die Bevölkerung besteht keine oder geringe Gefahr.