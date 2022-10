Nach Porsche-Crash: Porsche, AMG und BMW – so fahren HSG-Studenten zum Unterricht

Am Dienstag verunfallte eine 20-jährige Frau unmittelbar vor der Universität St. Gallen. Die junge Frau fuhr in einem silbernen Porsche von der Varnbüelstrasse in Richtung Dufourstrasse, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Stützmauer. Zum Stopp kam das Luxusfahrzeug erst kurz vor einem Hang, als es einen Zaun durchbrach. Verletzt wurde bei diesem Selbstunfall niemand. «Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an und der Hergang ist noch nicht abschliessend geklärt», erklärt Dioyns Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage.