Porsche-Aufsichtsrat bot Putin an, Autoindustrie aufzubauen

Der österreichische Unternehmer und Porsche-Aufsichtsrat Siegfried Wolf (61) hat Russlands Präsident Wladimir Putin einem Medienbericht zufolge noch im Januar Hilfe für den Wiederaufbau der russischen Autoindustrie angeboten. In einem Schreiben an den Kreml-Chef habe Wolf vorgeschlagen, «die legendäre russische Wolga-Marke» wiederzubeleben, berichtete der «Spiegel» am Freitag. Für die Umsetzung brachte Wolf demnach stillgelegte Fabrikanlagen von Volkswagen in Russland ins Spiel.