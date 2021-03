Rimac : Porsche baut Beteiligung an kroatischer Sportwagen-Firma aus

Porsche steckt noch einmal 70 Millionen in Rimac. Damit hält der Grosskonzern nun einen Anteil von 24 Prozent. Die Porsche-Führung attestiert dem kroatischen Autobauer grosses Potenzial.

Porsche steckt weitere 70 Millionen Euro in die Partnerschaft mit dem kroatischen Elektro-Sportwagenbauer Rimac. Die Beteiligung an Rimac Automobili werde von 15 auf 24 Prozent erhöht, teilte Porsche am Montag mit. Das Unternehmen aus Sveta Nedelja bei Zagreb entwickelt und baut Hochleistungsantriebe und Batteriesysteme, aber auch eigene elektrische Supersportwagen.