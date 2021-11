Unfall am Bözberg – «Er hätte mehrmals abbremsen können» – Porsche-Fahrer nach Horror-Crash vor Gericht

Ein 46-jähriger Montenegriner, der vor dem Bözbergtunnel einen Crash mit drei Todesopfern verursachte, muss sich am Montag wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung vor dem Bezirksgericht Brugg verantworten. Laut der Staatsanwaltschaft krachte der weisse Porsche Cayenne am 27. November 2019 ungebremst mit 133 km/h ins Heck eines roten Renaults, der langsam in der Kolonne vor dem Bözbergtunnel in Fahrtrichtung Zürich unterwegs war.