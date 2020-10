Ein Porsche-Fahrer prallte am Dienstagabend in eine Signalisationstafel auf der A3.

Am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr war ein 47-jährige Porsche-Fahrer in Richtung Basel unterwegs, als er zu Beginn der Baustelle vor dem Habsburgtunnel bei Brugg in eine rot-weisse Leitbake prallte, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau. Die Signalisationstafel wurde dabei beschädigt.