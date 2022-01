Horror-Crash mit drei Todesopfern – Porsche-Fahrer wehrt sich gegen Sicherheitshaft und Urteil

1 / 7 Mit 133 km/h krachte der weisse Porsche Cayenne am 27. November in den roten Renault, für dessen drei Insassen jede Hilfe zu spät kam. BRK News Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Nach dem Crash soll er zunächst versucht haben, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Tele M1 Der rote Renault wurde ins Heck eines voranfahrenden LKW geschoben und zerquetscht. Dass die Insassen nicht überlebten, sei sofort klar gewesen, sagte der Aargauer Polizeisprecher Bernhard Graser nach dem Unfall vor Ort. BRK News

Darum gehts Ein 46-jähriger Montenegriner aus dem Kanton Aargau tötete bei einem Unfall mit seinem Porsche vor dem Bözberg im November 2019 drei Menschen.

Er wurde deswegen am 1. Dezember 2021 wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Gegen das Urteil ist er in Berufung gegangen, zudem wehrt er sich gegen die verfügte Sicherheitshaft.

Am 1. Dezember letzten Jahres verurteilte das Bezirksgericht Brugg den 46-jährigen Montenegriner aus dem Kanton Aargau zu sechseinhalb Jahren Haft wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung und qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln. Zudem kassierte er einen Landesverweis über fünf Jahre. Am 27. November 2019 war er in einem weissen Porsche Cayenne auf der Autobahn A3 am Nordportal des Bözbergtunnels bei Effingen in einem Baustellenbereich mit mindestens 133 km/h in ein Auto aufgefahren, das im langsamen Kolonnenverkehr mit nur etwas mehr als 20 km/h fuhr. Drei Insassen des roten Renaults starben bei dem Unfall. Die Opfer kamen allesamt aus dem Kanton Baselland.

Der Unfallverursacher ist indes mit der Strafe nicht einverstanden. Gegen das Urteil hat er Berufung eingelegt. Er hofft wohl, dass das Obergericht die vorsätzliche Tötung in Fahrlässigkeit umwandelt und er mit einer deutlich tieferen Freiheitsstrafe davonkommt. Und er wehrte sich gegen die Sicherheitshaft, die noch am Tag des Urteils verfügt wurde. Eine entsprechende Beschwerde wurde aber vom Aargauer Obergericht abgewiesen und nun auch vom Bundesgericht, wie aus einem am Freitag publizierten Urteil hervorgeht.

Der Beschwerdeführer machte geltend, dass er im Vorfeld der Hauptverhandlung bereits zwei Mal seine Ausweise für Heimatbesuche ausgehändigt bekam und diese jeweils fristgerecht wieder bei den Behörden deponiert hatte. Entgegen der Auffassung des Obergerichts liege bei ihm also höchstens eine abstrakte Fluchtgefahr vor, der mit einer Ersatzmassnahme wie der Schriftensperre begegnet werden könne. Sein Anwalt argumentierte weiter, dass Sicherheitshaft nur als letztes Mittel angewendet werden dürfe. Und da im vorliegenden Fall eine mildere Ersatzmassnahme anzuordnen sei, sogar das Bundesrecht verletzt würde.

Haus weg, Frau weg, Arbeit weg

Das Bundesgericht trat auf diese Argumente aber nicht ein. Grund dafür ist in erster Linie die fehlende Integration des Montenegriners. Dieser lebt zwar seit 22 Jahren in der Schweiz, steht aber ohne Arbeit und Einkommen da. «Weiter verfügt er nicht über vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache. Seine Ehe ist gescheitert und das gemeinsame Haus wurde liquidiert. Mit seinem Sohn hat er keinen Kontakt mehr.» Einzig zu seiner Tochter scheine ein Bezug zu bestehen, da er bis vor kurzem bei ihr wohnte. Seine Eltern aber leben in Montenegro. Und nachdem auch sein Anspruch auf Versicherungsleistungen verfallen sei, «wurde ein wesentlicher Grund, in der Schweiz zu bleiben, obsolet», resümieren die Bundesrichter.