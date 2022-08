Porsche baut den Pixar-Charakter Sally in echt.

Autos, die wie Menschen denken, reden und handeln – damit begeistern die kalifornischen Pixar Animation Studios mit inzwischen drei «Cars»-Filmen Menschen in aller Welt. Einer der Stars der Trilogie ist Sally Carrera, ein 2002er Porsche 911 Carrera. Sally hat sich in der verschlafenen Kleinstadt Radiator Springs ein neues Leben aufgebaut und verliebt sich dort in Lightning McQueen, die Hauptrolle der Cars-Filme.

Ein Unikat für einen guten Zweck

Porsche hatte bereits schon einmal einen Sally Carrera nachgebaut, ein nicht fahrbares 1:1-Modell mit Augen und Mund. Doch zum 20. Geburtstag von Sally Carrera wurde das Comic-Auto nun in einem Gemeinschaftsprojekt von Pixar und der Porsche Exclusive Manufaktur als strassenzugelassenes Modell in die Realwelt überführt. 911 Sally Special heisst der echte Elfer auf Basis der aktuellen Baureihe 992. Doch wer nun ein zum Kauf angebotenes Sondermodell erwartet, muss enttäuscht werden: Es handelt sich um ein absolutes Unikat, das am 20. August im Rahmen der Monterey Car Week meistbietend versteigert werden soll. Der Erlös soll den Wohltätigkeitsorganisationen «Girls Inc» und «USA for UNHCR» gespendet werden und damit jungen Frauen sowie Flüchtenden aus der Ukraine zugute kommen.

Basis war ein 911 Carrera GTS der aktuellen Baureihe 992, der in der speziell angemischten Farbe «Sallyblaumetallic» in Handarbeit lackiert wurde. Porsche Innen gibt es Pepita-Stoffbezug und kreidefarbenes Leder, das mit Nähten in «Speedblau» verziert wurde. Porsche Sogar der «Tramp Stamp» (das «Arschgeweih») der Filmfigur wurde für das reelle Modell übernommen. Porsche

Basis für den 911 Sally Special ist ein 353 kW/480 PS starker Carrera GTS in Kombination mit Handschaltung, der in der speziell angemischten Farbe «Sallyblaumetallic» in Handarbeit lackiert wurde. Besonders sind auch die Felgen, denn optisch schlagen sie eine Brücke zu den Turbo-Felgen der 996er-Reihe, die allerdings auf das aktuelle Elfer-Format 20 und 21 Zoll dimensioniert wurden. Innen gibt es Sitze mit Pepita-Stoffbezug in drei Farben und kreidefarbenem Leder, die mit Nähten in «Speedblau» verziert wurden.

Das Leder und die blauen Nähte zeichnen auch das Armband eines Chronographen aus, der exklusiv zum Auktions-Porsche geliefert wird und der in der Porsche-eigenen Uhrenmanufaktur in Solothurn entwickelt und gefertigt wurde. Die Uhr gehört ebenso zum Auktionsumfang wie ein Radregal mit einem zusätzlichen Radsatz bestehend aus Carrera-Exclusive-Design-Rädern, ein Indoor Car Cover von Porsche Tequipment, ein Buch über die Entwicklung und Fertigung des Einzelstücks sowie eine so genannte Timecapsule Collection, die unter anderem originale Zeichnungen der Designer Shuichi Yamashita und Bob Pauley beinhaltet.