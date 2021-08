Ab 7500 Franken - Porsche lanciert Luxus-E-Bike mit Front- und Rückkamera

Die neuen E-Bikes gibt es nun in zwei verschiedenen Ausführungen. Das Modell E-Gravel ist die sportliche Variante, während das E-Urban für die Fahrt durch die Stadt konzipiert wurde (siehe Box).

Mit digitalen Diensten Geld verdienen

Beim neuen Velo will Porsche auch mit digitalen Diensten punkten – und Geld verdienen. An Cyklær mitgebastelt hat nämlich die Digitaltochter von Porsche, Porsche Digital. «Ziel ist es, eine Plattform für digitale Dienste rund um das Fahrraderlebnis aufzubauen», heisst es in einer Medienmitteilung.