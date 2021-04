Ein Auto, zwei Parkplätze - Porsche macht sich breit – «Ziemlich egoistisch, so zu parkieren»

Nahm gleich drei Parkfelder in Anspruch: Mietwagen in Gstaad BE.

Der Fahrer, ein Manager für Johnson & Johnson in Basel, will sich nicht zur Angelegenheit äussern.

«Da nimmt sich jemand das Recht, zwei Parkplätze zu benutzen, nur weil sein Auto etwas teurer ist?», sagt ein News-Scout (25) verärgert. Das Auto sei ihm aufgefallen, als er am Donnerstag im Coop in Bottmingen BL über Mittag einkaufen gegangen sei. «Man muss sagen, es ist ein schönes Auto – aber es ist ziemlich egoistisch, so zu parkieren.» Er könne nachvollziehen, dass der Eigentümer Angst davor hat, dass sein Auto zerkratzt werde. In der Ecke des Parkfeldes seien noch einige Plätze leer gewesen. «Aber dann hätte er halt einige Schritte mehr bis zum Coop-Eingang laufen müssen.»