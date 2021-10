Bietingen (D) : Porsche mit totem Fahrer darin lag 5 Tage unbemerkt in Wasserbecken

Beim Mähen wurde ein Arbeiter auf einen Porsche aufmerksam, der nach einem Unfall in einem Wasserbecken versunken war. Im Wageninneren fand die Polizei den toten Fahrer.

Bei Mäharbeiten bei einem Regenrückhaltebecken an der B34 bei Bietingen (Baden-Württemberg), nahe der Schweizer Grenze, bemerkte am Mittwochvormittag am 20. Oktober ein Arbeiter an mehreren Stellen Trümmerteile. Als er genauer nachschaute entdeckte er im Becken ein Auto, das kopfüber unter Wasser lag, wie die Feuerwehr Gottmadingen berichtet. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte, die unverzüglich ausrückten.