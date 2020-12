Ein Porsche Macan kollidierte am Montagabend beim Bellevue in Zürich mit einer Lichtsignalanlage. Die Unfall-Meldung ging laut Mitteilung der Stadtpolizei kurz nach 23.30 Uhr ein. Die Polizisten trafen vor Ort eine angefahrene Lichtsignalanlage sowie ein stark beschädigtes Auto an. Verletzt wurde beim Unfall niemand.