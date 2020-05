Australien

Porschefahrer filmt und verhöhnt sterbende Polizisten

Vier Polizisten kontrollieren bei Melbourne einen zu schnell fahrenden Porschefahrer. Minuten später kommt es zum schlimmsten Unglück in der Geschichte der Polizei des australischen Bundesstaates Victoria.

Denn während vier Polizisten den Porschefahrer auf der Strasse befragten, verlor ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und donnerte mitten in die Gruppe der Polizisten hinein. Während Pusey unbeschadet blieb, – er hatte am Strassenrand uriniert– erlitten alle vier Polizisten tödliche Verletzungen.

Doch was unternahm der 41-jährige Hypothekenmakler? Er begann die sterbenden Polizisten zu filmen und zu verhöhnen: «Alles, was ich tun wollte, war nach Hause zu fahren und Sushi zu essen», sagte er. «Aber jetzt habt ihr mein verf*** Auto gef***.»

Polizistin soll noch gelebt haben

Kaution beantragt

Sein wegen unterlassener Hilfleistung und Justizbehinderung angeklagter Klient sei nach dem Unfall unter Schock gestanden, machte Puseys Anwalt diesen Montag vor Gericht geltend. Er hat nun eine Freilassung gegen Kaution beantragt. Das Gericht in Melbourne muss noch darüber entscheiden, ob dem stattgegeben wird. Dabei dürfte auch Puseys Benehmen in der Untersuchungshaft eine Rolle spielen: Wie die australische Herald Sun berichtet, beschimpfte er die Wärter der Haftanstalt als «Hunde» und beharrte darauf, dass er wegen einer «Verschwörung» in Haft sei. In der Zwischenzeit haben Unbekannte die Türen von Puseys Luxuswohnung verwüstet: «Stirb» wurde daraufgesprayt.