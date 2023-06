Berlingen: 52-jähriger Mann prallt betrunken gegen Baum

Ein 52-Jähriger verunfallte in der Nacht auf Freitag. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Freitag, gegen drei Uhr, ein Autofahrer auf der Rennentalstrasse in Richtung Raperswilen TG unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte seitwärts in einen Baum.