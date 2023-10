Portland: Zwei Flugzeuge nährten sich auf 76 Meter an

Vergangene Woche kollidierten am Flughafen von Portland beinahe zwei Passagierflugzeuge. Einer der Piloten hatte fälschlicherweise die Anweisung des Fluglotsen an das andere Flugzeug für die seine gehalten und steuerte deshalb in dessen Richtung. Die beiden Maschinen näherten sich bis auf circa 76 Meter an. Im letzten Moment drehten die beiden Piloten ab und verhinderten eine Tragödie, wie die «New York Post» berichtet.