Lockdown verschärft : Portugal erlässt wegen hohen Corona-Zahlen ein Einreiseverbot

Steigende Corona-Zahlen zwingen Portugal in den Lockdown: Das Land hat am Sonntag ein Ein- und Ausreiseverbot erlassen. Ohne dringlichen Grund können Personen nicht mehr reisen.

Das Corona-Hochrisikogebiet Portugal hat sich zur Eindämmung der Pandemie abgeriegelt. Seit Sonntag ist in dem auch bei Deutschen beliebten Urlaubsland die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund untersagt. An der Landesgrenze zum Nachbarn und EU-Partner Spanien wurden – wie bereits im Frühjahr 2020 – wieder Kontrollen eingeführt.

Verschärfte Kontrollen an Häfen und Flughäfen

An Häfen und Flughäfen wurden zudem nach dem Regierungsdekret die Kontrollen verschärft. Ausnahmen gelten unter anderem für Menschen, die zur Arbeit fahren, an ihren Hauptwohnsitz zurückkehren oder beruflich unterwegs sind, für den Warentransport sowie für medizinische Notfälle oder humanitäre Hilfe. Die 1214 Kilometer lange Landgrenze zwischen Portugal und Spanien war wegen der Pandemie bereits erstmals am 17. März geschlossen worden. Erst am 1. Juli wurde sie im Zuge der seinerzeit stark rückläufige n Zahlen wieder geöffnet.