Angst ums Sommergeschäft : Portugal fürchtet sich vor der BAG-Quarantäneliste

Die Delta-Variante ist in Portugal auf dem Vormarsch. Das Land fürchtet, die Sommersaison könnte wegen der Virusmutation ins Wasser fallen. In Deutschland ist es schon auf der Risikoliste.

Als die deutschen Urlauberinnen und Urlauber in Portugal zu Hunderten vorzeitig die Koffer packen, setzt an der Algarve trotz Temperaturen von knapp 30 Grad das grosse Zittern ein. Joao Fernandes, Chef der regionalen Tourismusbehörde, spricht von einem «schweren Schlag», einer «kalten Dusche».

Grund seiner Sorge: Das Robert Koch-Institut hat das Land als Virusvariantengebiet eingestuft – und so treten etliche deutsche Touristen eilig die Rückreise an, um noch vor Dienstag wieder zu Hause zu sein und so eine Quarantäne zu umgehen. Vor einigen Wochen hatte bereits Grossbritannien das südliche EU-Land auf die schwarze Liste gesetzt und damit für Bestürzung gesorgt – denn von nirgendwo kommen mehr Urlauberinnen und Urlauber nach Portugal. Nun fürchtet Fernandes, dass die Schweiz, Österreich und viele andere dem deutschen Beispiel folgen werden, wie er dem Radiosender TSF sagt.

Aber nicht nur das Gastgewerbe macht sich Sorgen. Während sich die Hotels leeren, werden die Spitäler immer voller. Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 stieg am Sonntag abermals um 30 auf 477. Davon lagen 116 auf der Intensivstation. So hoch waren diese Werte zuletzt Mitte April gewesen. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat Portugal inzwischen mit einer 14-Tage-Inzidenz von gut 124 Infektionen pro 100’000 Einwohner den höchsten Wert aller 30 erfassten Länder. Zum Vergleich: Deutschland liegt bei 25.

Lissabon stark betroffen

Opposition gibt linker Regierung Schuld

«Eine Schande!», schimpfte Oppositionsführer Rui Rio über das Treiben in Porto. Auch im Ausland wurden kritische Stimmen laut, die einen Zusammenhang mit den explodierenden Fallzahlen in Lissabon sehen. Der Sozialist Costa räumte zwar ein: «Nicht alles lief gut ab.» Fehler aber will er nicht gemacht haben. Am Rande des EU-Gipfels warnte er vorige Woche vielmehr die europäischen Nachbarn vor der grassierenden Delta-Mutante: «Ich fürchte, Portugal ist nicht die letzte Grenze, die diese Variante überquert.» Im August werde sie 90 Prozent aller Neuinfektionen in der EU ausmachen.