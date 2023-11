Portugal: Guilherme Peixoto ist Priester und DJ

Darum gehts Guilherme Peixoto ist Priester und DJ.

Der Portugiese ist mit seiner Zweitkarriere erfolgreich.

Damit könne er die jungen Menschen besser erreichen.

Als Priester mit gleich zwei Gemeinden im Norden Portugals hatte Guilherme Peixoto in den vergangenen Wochen viel zu tun. Neben den üblichen Messen standen Gedenkfeiern für Verstorbene auf dem Programm. Parallel musste er seinen nächsten Auftritt als DJ auf einem internationalen Festival vorbereiten. Was vor zwei Jahrzehnten als lokale Spendenaktion begann, ist für den 49-Jährigen fast zu einer Zweitkarriere geworden. Doch es ist mehr als nur das.

«Mit elektronischer Musik kann ich eine Botschaft rüberbringen. Ich kann dort sein, wo junge Menschen sind», sagt Peixoto wenige Tage nach seiner Rückkehr von einem grossen Halloween-Festival in Italien. «Sie können denken: «Wenn es möglich ist, dass ein Priester ein DJ ist, dann ist es für mich möglich, Musik und Festivals zu mögen und zugleich ein Christ zu sein.»

Der internationale Durchbruch des Priesters als DJ ist noch recht frisch. Im August war sein Heimatland Gastgeber des Weltjugendtags. Und die Organisatoren der Massenveranstaltung in Lissabon hatten ihn gebeten, vor einer Open-Air-Messe mit Papst Franziskus um sieben Uhr morgens «die Pilger aufzuwecken». An jenem Sonntagmorgen stand er mit Priesterkragen und grossen schwarzen Kopfhörern auf einer Bühne. Etwa 1,5 Millionen Gläubige hörten ihm zu.

Umgeben von Bischöfen in weissen Gewändern bewegte sich Peixoto zu den eigenen Beats. Zwischendurch liess er Ausschnitte aus päpstlichen Reden ertönen. Zu Beginn des etwa 30 Minuten langen Sets mixte er Worte von Johannes Paul II. aus dem Jahr 1978 in den Klangteppich. Man solle keine Angst haben, sein Herz für Christus zu öffnen, hörten die Besucher ihn auf Italienisch sagen. Zum Ende hin wurde den tanzenden Pilgern durch einen Mitschnitt von Franziskus auf Spanisch versichert, dass die Kirche Platz für «alle, alle, alle» habe.

Peixoto war die halbe Nacht wach gewesen, um Audio-Schnipsel von der Rede des Papstes vom Vorabend vorzubereiten. Und kaum sei die grosse Sonntagsmesse auf dem Weltjugendtag vorbei gewesen, habe er die vierstündige Fahrt zurück zu seiner Kirche in Laundos auf sich genommen, um eine Prozession zu leiten, sagt Silvana Pontes, die Mitglied seiner dortigen Gemeinde ist und ehrenamtlich in dem Club aushilft, in dem der «DJ-Priester» an Wochenenden im Sommer auflegt.

Als Peixoto vor etwa 20 Jahren als Geistlicher nach Laundos entsandt wurde, war die Gemeinde knapp bei Kasse – um Renovierungsarbeiten an der Hauptkirche zu finanzieren, hatte sie Schulden aufnehmen müssen. Viele Gemeindemitglieder waren Kuchenverkäufe und Türklopf-Kampagnen allmählich leid. Also rief Peixoto, der während des Priesterseminars in zwei Bands gespielt hatte, die Jugendchöre auf, Karaoke-Spendenaktionen zu starten. Bereits nach wenigen Jahren waren die Schulden abbezahlt. Und der Priester war auf den Geschmack gekommen.

Weil er seine musikalischen Ambitionen eigentlich längst aufgegeben hatte, hatte Peixoto sein Equipment vor der Ordination bereits verkauft. Nun aber nahm er professionellen DJ-Unterricht. Und schnell gewöhnten sich die meisten Gemeindemitglieder daran, dass ihr Priester gelegentlich im «Ar de Rock», einem Open-Air-Club auf einem Hügel über dem Ort, verrückte Beats zauberte.

«Am Anfang war es merkwürdig, aber jetzt ist es normal», sagt Tania Campos, die in Laundos geboren und aufgewachsen ist und sich in der Gemeinde als Katechistin und Chorsängerin sowie inzwischen auch als Helferin im «Ar de Rock» engagiert. «Du denkst nicht darüber nach, dass du mit einem Priester in einer Bar bist. Du fühlst es einfach», sagt Pontes über die Stimmung in dem Club. Insgesamt sorgten im Sommer etwa fünf Dutzend Helfer aus Laundos und der benachbarten Gemeinde Amorim dafür, die Partys mit Hunderten Gästen, die oft bis drei Uhr morgens dauerten, am Laufen zu halten. Alle Einnahmen aus den Getränke- und Essensverkäufen sind für die Kirche bestimmt, die nun den Bau eines neuen Jugendzentrums plant.

Peixoto geht es aber keineswegs nur darum, Partys zu feiern. Die Nebentätigkeit als DJ in seinem Ort und darüber hinaus ist für ihn zu einer neuen Art der Mission geworden. «Ich übermittle diese Botschaften dort, wo die Kirche nicht hinkommt», sagt er über Auftritte wie zuletzt dem auf dem Festival in Italien mit etwa 30’000 Besuchern. Auch dort vermengte er elektronische Rhythmen mit Worten von Franziskus. «Es ist nicht viel – zwei, drei Sätze des Papstes. Aber wäre ich nicht dort, gäbe es gar keine Sätze. Es ist wie ein kleiner Samen – und der Heilige Geist wird sein Werk tun.»

Gehst du in die Kirche? Schon lange nicht mehr. Ich war noch nie. Ja, zu Weihnachten und Ostern. Bei so einem DJ würde ich öfters gehen. Regelmässig.

In Portugal gibt etwa die Hälfte der jungen Menschen an, keine Religion zu haben. Die meisten gingen seltener in Gottesdienste, hätten weniger Vertrauen in die Kirche und würden weniger beten als ältere Generationen, heisst es in einer aktuellen Studie von Eduardo Duque von der Katholischen Universität Portugal in Braga.

Peixoto sage immer, «wenn wir sie nicht zur Kirche bringen können, bringen wir die Kirche zu ihnen», betont das Gemeindemitglied Pontes.Die meisten Besucher des «Ar de Rock» gingen zwar nicht zur Messe, bei manchen werde aber immerhin so weit das Interesse geweckt, dass sie sich nach den Gebetszeiten erkundigten. «Die Welt ist Jesus gegenüber nicht so verschlossen», fügt der Priester selbst hinzu. Man müsse nur die richtige Sprache sprechen.