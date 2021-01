Stark steigende Fallzahlen : Portugal kehrt zu hartem Lockdown zurück

Portugal verzeichnete am Mittwoch die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Das Land setzt daher auf dieselben harten Massnahmen wie während der ersten Welle im vergangenen Frühjahr.

«Denken sie nicht an die Ausnahmen, sondern an die Regel. Und die Regel ist einfach: Jeder von uns muss zu Hause bleiben»: Portugals Regierungschef António Costa.

Portugals Regierung hat wegen stark steigender Corona-Zahlen einen landesweiten harten Lockdown wie im vergangenen Frühjahr angeordnet. Die Menschen dürfen damit ab Freitag das Haus nur noch aus dringendem Anlass wie etwa zum Einkaufen, zur Arbeit oder für Arztbesuche verlassen. Die Massnahmen gelten zunächst für einen Monat, sollen jedoch nach 15 Tagen überprüft werden, kündigte Regierungschef António Costa am Mittwochabend im staatlichen TV-Sender RTP an. «Denken sie nicht an die Ausnahmen, sondern an die Regel. Und die Regel ist einfach: Jeder von uns muss zu Hause bleiben», sagte Costa.