Tourismus : Portugal öffnet seine Grenzen für europäische Feriengäste

Das portugiesische Innenministerium hat angekündigt, das Land für europäische Touristinnen und Touristen zu öffnen. Es gibt allerdings ein grosses Aber.

Chillen in Porto: Das portugiesische Innenministerium hat angekündigt, für die meisten europäischen Länder die Grenzen ab Montag zu öffnen.

Es sieht gut aus für Ferien in Portugal diesen Sommer.

Schweizerinnen und Schweizer können vielleicht bald wieder nach Portugal reisen: Wie die Regierung in Lissabon am Samstag mitteilte, werden die Corona-bedingten Einreisebestimmungen für Reisende aus den meisten europäischen Staaten ab Montag gelockert.

Dem Innenministerium zufolge dürfen Menschen aus EU-Staaten, in denen die Corona-Infektionsrate bei unter 500 Fällen pro 100’000 Einwohnern liegt, dann wieder nach Portugal einreisen – auch zu «nicht notwendigen» Zwecken. Das BAG meldete für die Schweiz am Freitag eine 14-Tages-Inzidenz von 299 Fällen pro 100’000 Einwohnern.

2000 Euro Busse bei Einreise ohne Corona-Test

Für fünf EU-Staaten – Zypern, Kroatien, Litauen, die Niederlande und Schweden – bleiben die bisherigen Einreisebeschränkungen bestehen, darunter eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht. Nur in zwingenden Fällen in Portugal einreisen, dürfen zudem weiterhin Menschen aus Brasilien, Indien und Südafrika. In diesen Staaten zirkulieren Corona-Varianten, die ansteckender und möglicherweise gefährlicher sind als die Ursprungsform des Coronavirus.