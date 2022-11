Live Weltmeisterschaft: Portugal trifft auf Ghana – gelingt Ronaldo der WM-Auftakt?

Portugal, Mitfavorit und Nations-League-Sieger von 2019, konnte in der jüngeren Vergangenheit an Weltmeisterschaften nicht brillieren. Nur drei der letzten 14 WM-Partien konnte die Selecao gewinnen, zudem kam man seit 2006 nicht mehr über das Achtelfinal hinaus. 2014 scheitere man in Brasilien gar schon in der Gruppenphase. Das heutige Aufeinandertreffen gab es damals auch. Im letzten Gruppenspiel bedeutete ein 2:1 zugunsten der Portugiesen aber für beide Mannschaften das Aus.