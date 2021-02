Corona-Pandemie : Portugals Spitäler «laufen über» – jetzt hilft Deutschland

Portugal leidet derzeit sehr schwer an der Corona-Pandemie und bat darum um Hilfe. Die deutsche Bundeswehr stellt nun Ärzte, Pflegepersonal und medizinische Ausrüstung zur Verfügung.

Mit Blick auf die Ausbreitung der Pandemie in Portugal sprach Baumgärtner von einer «unvergleichlich schwierigeren» Lage als in Deutschland. «Die Krankenhäuser laufen über. Deshalb werden wir dort gebraucht.» Die Kapazitäten der Intensivmedizin seien am «Rand der Möglichkeiten und darüber hinaus». Deshalb entsende die Bundeswehr neben einem achtköpfigen Ärzteteam insbesondere Pflegefachkräfte. Ziel sei es, dass die Helfer «vor Ort direkt substanziell arbeiten können», sagte Baumgärtner.

150 Krankenbetten im Gepäck

Nach Hilfseinsätzen in Italien, Frankreich und Tschechien während der ersten Corona-Welle folgt nun in der zweiten Welle die Hilfe für Portugal, dem aktuell am schwersten von der Pandemie betroffenen Land in Europa. Portugal leidet vor allem an der Ausbreitung der ansteckenderen Corona-Mutation B.1.1.7., die zuerst in Grossbritannien entdeckt wurde. Die Regierung in Portugal hatte vor gut einer Woche ein Hilfeersuchen an Deutschland gerichtet.