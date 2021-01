Corona-Hotspot : Portugals verzweifelte Lage mit Sauerstoffausfällen und wartenden Rettungswagen

Portugal schien den Kampf gegen das neue Coronavirus bis zum Herbst ganz gut zu meistern. Dann kam der Winter und mit ihm die britischen Virus-Variante B.1.1.7, die das Land überrollte.

Inzwischen wird vielerorts die Regeln der Katastrophenmedizin – also die Triage – angewendet. Das heisst: Wenn es für zwei Notfallpatienten nur ein Beatmungsgerät gibt, bekommt derjenige mit den besseren Überlebenschancen Vorrang.

Im Krankenhaus Amadora-Sintra fiel die Sauerstoffversorgung wegen Überlastung zwischenzeitlich aus. 53 Patienten mussten in andere Spitäler in Lissabon transportiert werden.

Im Lissaboner Krankenhaus Amadora-Sintra fiel die Sauerstoffversorgung wegen Überlastung zwischenzeitlich aus. 53 Patienten mussten in andere Spitäler der Hauptstadt transportiert werden. «Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten stieg um 400 % seit Anfang des Jahres», zitierte die Zeitung Correio da Manhã einen Verantwortlichen.

Auch das «Barreiro Montijo»-Spital in der portugiesischen Hauptstadt kämpft. Dessen Leichenhalle ist so voll, dass zusätzliche Kühlcontainer aufgestellt werden mussten. Man müsse inzwischen vielerorts die Regeln der Katastrophenmedizin – also die Triage – anwenden, sagt Miguel Guimarães, Chef der Ärztekammer. Mit dramatischen Folgen: Wenn es für zwei Notfallpatienten nur ein Beatmungsgerät gibt, bekommt derjenige mit den besseren Überlebenschancen Vorrang.