Fall Madeleine McCann

Portugiesische Polizei sagt, Verdächtiger ist unschuldig

Die portugiesische Strafverfolgungsbehörde wehrt sich gegen Vorwürfe, sie hätten im Fall der verschwundenen Madeleine McCann falsch gehandelt. Sie gehen sogar davon aus, dass der Verdächtige unschuldig ist.

Der Mann ist mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Derzeit ist er in Haft.

Der mutmassliche Tatverdächtige Christian B. soll unschuldig sein, das behauptet ein portugiesischer Polizeichef. In einem Statement gegenüber spanischen Medien habe er gesagt, der mutmassliche Verdächtige sei nicht in Madeleine McCanns Verschwinden involviert.

Mutmasslicher Verdächtiger stand auf Verdächtigenliste

Demnach sei Christian B. vor vier Jahren umfassend von der Polizei untersucht worden. Weiter behauptet das portugiesische Behördenmitglied, dass die deutsche Polizei mit den «neuen Informationen» den Fall wieder an die Öffentlichkeit bringen wollte – in der Hoffnung, man könnte so neue Informationen und neue Zeugen gewinnen. «Sie können so einen schwierigen Fall auch jetzt nicht lösen, aber sie können so Staub aufwirbeln, dass möglicherweise neue Spuren ermittelt werden können.»