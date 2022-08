Tipps und Tricks: Posieren wie ein Profi – so klappt es garantiert

Auch wenn die Fotos von Stars, Influencern und vielleicht auch deinen Liebsten so aussehen, als wären sie einfach nur so einmal schnell vor die Kamera gestanden, ist das oftmals nicht der Fall. Posieren ist eine Fähigkeit und du kannst sie erlernen. Wir zeigen dir, wie du verschiedenste Foto-Situationen navigierst.

Auf dem Gruppenfoto

In einem gemeinsamen Schnappschuss mit Freundinnen und Freunden die schönen Momente festhalten – wie schön! Statt dass du jetzt versuchst, dich hinter deinen Liebsten zu verstecken, empfiehlt Tiktokerin und Posier-Coach Christine Buzan, dass alle Menschen auf dem Bild eine verschiedene Pose wählen. Damit ihr trotzdem wie eine Einheit wirkt, berührt euch etwa an der Schulter.

Auch Fotograf und Tiktoker David Suh gibt Tipps, wie du und deine Freundinnen und Freunde auf dem Bild locker und cool wirken. Sein Tipp: Verteilt euch und nehmt unterschiedliche Posen ein, am besten auf verschiedenen Höhen. Also jemand von euch steht, vielleicht sitzt eine Person auf einem Stuhl und eine weitere geht in die Hocke. Das Resultat könnte in etwa so aussehen.