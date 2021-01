Stattdessen reiste er mit Zügen und Taxi an seinen Wohnort in Como IT.



Das Vorgehen ist seit Monaten klar: Positiv getestete Personen haben sich sofort in strikte Isolation zu begeben. Daran hielt sich ein italienischer Kellner eines bekannten Hotels in der Nähe von St. Moritz nicht. Positiv auf die britische Corona-Mutation getestet, reiste der 30-Jährige am 26. Januar mit dem ÖV von St. Moritz an seinen Wohnort in Como IT.



Wie das Newsportal «QuiComo» berichtet, sass er auf dem Weg an den Zielort in drei Schweizer Zügen und benutzte ein Taxi. Dabei nahm er in Kauf, andere Passagiere mit dem Virus anzustecken.