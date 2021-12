Südafrika-Rückkehrer : Positiv nach Südafrika-Reise – trotzdem nicht auf Omikron getestet

Nach den Ferien im südlichen Afrika entwickelte A.S. plötzlich Covid-Symptome. Der Test war positiv. Die Probe wurde aber nie auf die neue Variante untersucht.

Der Südafrika-Rückkehrer hatte sich nach dem positiven Resultat mit dem Labor, und später auch dem Kanton, telefonisch in Verbindung gesetzt und musste mit Erschrecken feststellen, dass er trotz Reisedestination nicht auf die Omikron-Variante getestet wurde. Vor den Symptomen hatte A.S. noch Kontakt mit Personen in seinem Umfeld. Im Basel-Land müssen alle in Quarantäne, die mit einer Omikron-infizierten Person Kontakt hatten – selbst wenn sie geimpft sind. Da A.S. nach wie vor nicht weiss, ob er sich mit der Omikron-Variante angesteckt hat, bleibt vor allem Ungewissheit .