Positiver Corona-Test beim SC Cham

Für den SC Cham sollte am Samstag die neue Saison starten. Allerdings hat ein positiver Corona-Test den Spielplan der Fussballmannschaft durcheinander gebracht.

Marcel Werder , Sportchef des SC Cham, ist ebenfalls von den Quarantäne-Massnahmen betroffen. Um eine Forfaitniederlage umgehen zu können, hat Sportchef Marcel Werder am Freitag viele Stunden telefoniert, um ein ärztliches Attest vom Kantonsarzt zu erhalten, berichtete die Luzerner Zeitung .

Rund um den ersten SC Cham befinden sich 22 Personen in zehntägiger Quarantäne. (Archivbild)

Wie bekannt wurde, ist im Umfeld der ersten Mannschaft des SC Cham eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Ursprünglich sollte die Mannschaft am Samstag ihr erstes Meisterschaftsspiel gegen den FC Bavois bestreiten. Wie der Club mitteilt, sind aktuell 22 Personen in zehntägiger Quarantäne. Diese begann rückwirkend am Mittwoch – Tag des getätigten Tests – und wird bis zum 22. August dauern.