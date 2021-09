US-Vizepräsidentin muss warten : Positiver Corona-Test lässt TV-Interview mit Kamala Harris beinahe platzen

Zwei Moderatorinnen erhielten live im Studio die Nachricht, dass ihr Corona-Test positiv ausgefallen war und wurden umgehend aus dem Studio zitiert.

Kamala Harris sollte in der TV-Show «The View» per Liveschaltung interviewt werden.

Corona hat für eine bizarre Szene in einer bekannten US-Talkshow gesorgt: Eigentlich sollte in der Sendung «The View» am Freitagmorgen (Ortszeit) Vize-Präsidentin Kamala Harris live im New Yorker Studio interviewt werden. Inmitten der Sendung wurden die beiden Moderatorinnen Sunny Hostin und Ana Navarro aber plötzlich gebeten, das Set zu verlassen. Die beiden Frauen standen auf und verschwanden.