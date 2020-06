Lyssach BE

Berner Kindergartenkind positiv auf Coronavirus getestet

Ein Kindergartenkind in Lyssach BE hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Unterricht wird jedoch normal weitergeführt.

In einem Kindergarten in Lyssach BE ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Kindergarten wird der Unterricht dennoch normal weitergeführt und eine Quarantäne ist nicht angeordnet worden.