Keine Öl- und Gasheizungen mehr - «Positives Signal an die ganze Schweiz» – Zürcher sagen Ja zum Energiegesetz

Öl- und Gasheizungen verursachen 40 Prozent der klimabelastenden CO2-Emissionen im Kanton Zürich. Aktuell sind laut dem Kanton rund 120’000 Öl- und Gasheizungen in Betrieb.

Die Zürcher Stimmbevölkerung stimmte am Sonntag über das kantonale Energiegesetz ab.

Gegen die vom Kantonsrat beschlossene Umsetzungsvorlage hatte der Hauseigentümerverband das Referendum ergriffen, weshalb es am Sonntag zur Volksabstimmung kam. «Wir freuen uns natürlich sehr über dieses deutliche Ja zum Energiegesetz », sagte Grünen-Kantonsrat Thomas Forrer am Sonnt a g . Die Zürcher Stimmbevölkerung habe d amit d ie Notwendigkeit des Klimaschutzes erkannt . «Das ist ein sehr positives Signal, welches die Zürcher Stimmbevölkerung an den Rest der Schweiz sendet», findet Forrer.