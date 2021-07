Büro oder Homeoffice? - Post-Angestellte entscheiden selber über Homeoffice-Regel

Die Post will ab September wieder Normalbetrieb für ihre Angestellten.

Die Post hat in der Corona-Krise alle ihre 12’000 Büromitarbeitenden ins Homeoffice geschickt. 6000 Sitzungen täglich fanden plötzlich digital statt. Nun will sie die gewonnenen Erfahrungen aus der Pandemie für die Zukunft nutzen, wenn ab September wieder Normalbetrieb geplant ist.

Dieser Büroalltag soll nicht mehr derselbe sein. Denn 87 Prozent der Büro-Angestellten der Post wollen laut einer internen Umfrage mehr Homeoffice, wie die Post-Personalchefin Valerie Schelker an einer Medienkonferenz sagte.

Freie Wahl zwischen Homeoffice und Büro

Die Post will dem Wunsch nachkommen. Die Mitarbeitenden im Büro sollen bis nach den Sommerferien im Team entscheiden, wie viele Tage pro Woche sie im Büro oder zuhause arbeiten. Eine Beschränkung der Homeoffice-Tage soll es nicht geben. «Wir wollen die Verantwortung in die Teams geben», so Schelker.