Streiks: Deutsche Post-Angestellte lassen nicht locker

Deutschland : Post-Angestellte streiken nach gescheiterten Verhandlungen

Verhandlungen zwischen Verdi und der Deutschen Post sind gescheitert. Deshalb ruft die Gewerkschaft zu landesweiten Streiks in allen Brief- und Paketzentren auf.

Diese sollen bereits am Donnerstag ab 17 Uhr starten.

Die Gewerkschaft Verdi hat in Deutschland zu landesweiten Streiks aufgerufen.

Diese gelten landesweit ab dem späteren Donnerstagnachmittag, in den folgenden Tagen sollen weitere Arbeitsniederlegungen folgen.

Der Streik soll am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr in den Verteilzentren beginnen, wie die «Bild» berichtet . Die zweite Tarifrunde sei ergebnislos zu Ende gegangen, weshalb die Arbeitnehmer nun in den Streik getreten seien. «Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäussert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen. Dies sei nicht finanzierbar», erklärte Verdi-Vize und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Es sei eine «Provokation», dass die Deutsche Post als Arbeitgeber mit Milliardengewinnen nicht bereit dazu sei, Reallohnverluste auszugleichen.