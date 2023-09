Post-Chef Roberto Cirillo: Briefe sollen bald nachmittags kommen

So erwägt Post-Chef Roberto Cirillo, hier im Oktober 2022 im Interview mit 20 Minuten, die Post inklusive Zeitungen erst am Nachmittag zuzustellen.

«Unser Grundversorgungsauftrag nach 2030 muss sich an den Bedürfnissen der Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2040 oder 2050 ausrichten. Es macht keinen Sinn, wenn Bundesrat und Parlament uns zu Dienstleistungen verpflichten, die keiner braucht»: Dies erklärt Post-Chef Roberto Cirillo in einem Interview mit dem «Blick».

Bei seinen Antworten auf Fragen nach der Zukunft der Post lässt er auch heilige Kühe nicht unangetastet. So spricht er davon, dass die Post samt Tageszeitungen künftig möglicherweise nicht mehr bis zum Mittag, sondern erst am Nachmittag zugestellt wird: «Die 12.30-Uhr-Grenze für die Zustellung von Tageszeitungen sollte fallen. Heute sind viele Leute über Mittag gar nicht mehr zu Hause. Es macht für sie keinen Unterschied, wann wir die Briefe und Zeitungen einwerfen», sagt er.

Elektronische Post für alle

«Die Form der Dienstleistungen muss mit der Zeit gehen», so Cirillos Credo. Dazu gehöre auch, eine elektronische Post einzuführen, die sicherer sei als Mails. In Dänemark habe jede Bürgerin und jeder Bürger ein Konto, mit welchem private wie geschäftliche Kommunikation elektronisch sicher abgewickelt werden könne – das funktioniere bestens. «Aus meiner Warte müsste das zum Grundversorgungsauftrag der Schweizerischen Post gehören.»

«Menschen wollen nicht an Öffnungszeiten gebunden sein»

«Die Gesellschaft wird digitaler und mobiler, dem sollte der Bund Rechnung tragen. Leere Poststellen bringen nichts», antwortet Cirillo auf die Frage nach dem Filialnetz der Post. Denn obwohl das Netz an Zugangspunkten «absolut notwendig» sei, müsse es ja nicht unbedingt in der jetzigen Form erhalten bleiben: So müsse man in die MyPost24-Automaten investieren, mit denen man Pakete und Briefe abholen und aufgeben kann, «weil die Menschen nicht an Öffnungszeiten gebunden sein wollen». Und Einzahlungen machen zu können, sei unbedingt nötig – «aber muss das zwingend am Schalter sein»?