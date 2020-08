US-Präsidentenwahl Post-Chef stimmt Aussage vor Abgeordneten zu

Im Streit um die Briefwahl in den USA wird sich Post-Chef Louis DeJoy freiwillig den Fragen im Repräsentantenhaus stellen.

Post-Chef Louis DeJoy werde sich am Montag freiwillig Fragen der Abgeordneten im Kontrollausschuss stellen, teilte dessen Vorsitzende, die Demokratin Carolyn Maloney, am Montag mit. Die Justizministerin des Bundesstaats New York, Letitia James, kündigte an, gemeinsam mit mehreren Kollegen aus anderen Bundesstaaten rechtliche Schritte zu prüfen, um die Post gegen etwaige Massnahmen von US-Präsident Donald Trump zu schützen.