Post-Chef Roberto Cirillo verteidigt Preiserhöhungen

Roberto Cirillo : Post-Chef will mehr Automaten statt Schalter

Post-Präsident Christian Levrat beantwortete im November Fragen der 20-Minuten-Community. 20 Minuten

Die Post richtet sich neu aus und will die Preise erhöhen. An einem Mediengespräch am Dienstag in Zürich sprach Post-Chef Roberto Cirillo über Details der seit zweieinhalb Jahren laufenden Strategie. Er warnte: «Noch ist die Post finanziell solide, doch 2023 wird eines der anspruchsvollsten Jahre.»

Das Wachstum im Paketbereich sei wegen der schlechten Konsumentenstimmung nicht mehr so stark. Dazu nehme die Briefmenge seit Jahren ab. Doch der Service Public koste die Post rund 250 Millionen Franken pro Jahr, während der Umsatz aus dem Briefmonopol nur 14 Prozent des gesamten Umsatzes bringe.

Wegen der Inflation werden zudem die Logistik und Energie teurer und die Löhne höher. «Aus all diesen Gründen sind Preismassnahmen nötig», so Cirillo. Details verriet er nicht, wie viel teurer die Post Briefe und Pakete machen will.

«Die Inflation kostet uns Milliarden»

Auch zum Stand der Verhandlungen mit dem Preisüberwacher sagte er nichts. Aber: «Es ist fundamental, dass unsere Vorschläge akzeptiert werden, sonst ist es undenkbar, die Inflation zu absorbieren, die uns mehrere Milliarden kostet.»

Der Post-Chef fordert aber auch gesetzliche Anpassungen des Grundversorgungsauftrags. 2040 seien Briefe kaum noch gefragt. «Die Vorgaben sollen deshalb an die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung und der Wirtschaft angepasst werden.» Doch die Wesensmerkmale der Grundversorgung etwa mit Gleichbehandlung aller Einwohner und hoher Qualität blieben unangetastet.

Auch der Post-Schalter sei immer weniger gefragt. «Die Einzahlungen am Schalter sind im ersten Quartal um fast ein Fünftel zurückgegangen. Die Zahlen zeigen, dass die Leute den Standardschalter mit der Glasscheibe in dieser Form nicht mehr brauchen», so Cirillo.

Mehr Automaten statt Schalter

Der Post-Chef sagte, wie es weitergehen soll. «Wir wollen keine Filialen schliessen, aber zeitgemässere Formate bieten. Statt dem Glasschalter wird es mehr Automaten und Berater geben, die der Bevölkerung dabei helfen, dass alle die digitalen Dienstleistungen selber nutzen können.»

Die Post wolle ausserdem mehr Drittparteien in den Filialen. Der Start mit Partnern wie Migros Bank und Corner Bank habe aber lange gedauert. «Die Entwicklung ist langsamer, als wir sie gerne hätten», so Cirillo. Es gebe aber weitere Partner in der Pipeline, vor allem Banken hätten noch Potenzial. Eine Konkurrenz für die Firmentochter Postfinance sieht er dadurch nicht. «Wir bringen uns gegenseitig Kunden», so Cirillo.

Der Post-Chef will die Post vor allem digital stärker machen. «Die Nachfrage nach sicherem Transport von Daten steigt und wir sind in der Lage dazu», so Cirillo. Nun wolle die Post Dienstleistungen wie E-Voting oder elektronisches Patientendossier bereitstellen. 500 Millionen Franken Budget gibt sich die Post zum Kauf von Start-ups bis 2024 und davon sei noch nicht alles ausgegeben.

Die Post hat aber auch ein neues regionales Paketzentrum in Pratteln (BL) eröffnet, das 10’000 Pakete pro Stunde verarbeiten kann. Im September folgt ausserdem die Eröffnung eines Paketzentrums im Briefzentrum Härkingen (SO). «Weil es weniger Briefe gibt, können wir dort Platz für Pakete schaffen», so Cirillo.

Die Post will aber auch sparen, dieses Jahr 100 Millionen Franken. Die grössten Einsparungen gebe es in der Paket- und Briefverarbeitung, ein Drittel auch im administrativen Bereich, etwa mit Effizienzmassnahmen durch das neue Post-Logo, aber auch mit Prozessoptimierungen mit Beschaffung und IT sowie

Stellenabbau, letzteres vor allem durch natürliche Pensionierungen.

Umweltschutz und Löhne stärken Die Post soll bis 2040 komplett nachhaltig sein, sagte Post-Chef Roberto Cirillo. Derzeit baue die Post gerade ihre drittgrösste Solaranlage. In Bern und Zürich sei die Postzustellung ausserdem bereits elektrisch, in Genf und Basel spätestens Ende 2024. Bis Ende Jahr soll es auch 30 Elektro-Postautos geben. Cirillo fordert auch von der Konkurrenz, den CO2-Fussabdruck zu verringern und mit Dumping-Löhnen aufzuhören. «Unsere gesamte Branche muss sich weiterentwickeln und darf nicht auf Kosten der Umwelt und der Mitarbeiter erfolgreich sein», so Cirillo.