Sedrun GR - Post entschuldigt sich für Rolex-Verlust

Noch kein Happy-End: Ein Uhrenfan aus Sendrun GR hatte vergangenen Dezember für 8011 Franken via Ricardo eine alte Rolex-Herrenuhr ersteigert. Bei ihm angekommen ist allerdings nur die Verpackung, nicht die Uhr. Für den Betroffenen war klar, dass die Uhr nicht einfach rausfallen konnte. «Das bedeutet für mich, das Paket wurde von Menschenhand geöffnet, die Uhr entfernt. Alles wieder zusammengepackt und verschickt», äusserte er sich im Beitrag des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» . Von der Post wurde zwar der Haftungsbetrag in Höhe von 1500 Franken ausgezahlt, allerdings habe man ihm gesagt, dass es keine gesicherten Beweise für einen Diebstahl gebe. Man habe keine Unregelmässigkeiten feststellen können.

Gewichtsverlust von 120 Gramm

Der Gewichtsverlust lässt sich anhand eines Protokolls nachverfolgen. Dabei zeigt sich: Am Abend des 28. Dezembers, als das Paket in Fribourg aufgegeben wurde, wog es rund 960 Gramm. Im Verteilzentrum Frauenfeld gegen Mitternacht wog das Paket ebenfalls 960 Gramm, drei Stunden später in Untervaz GR wog es nur noch 840 Gramm. Es fehlen also 120 Gramm, was genau dem Gewicht der Uhr entspricht.