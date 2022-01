Rekord – Post erhielt fast 36’000 Wichtelbriefe von Kindern aus der Schweiz

Diese Briefe haben Kinder vor Weihnachten an das Christkind versendet.

Die meisten der Briefe kamen aus der Westschweiz und waren in Französisch verfasst.

Die Post hat dieses Jahr so viele Wichtelbriefe wie noch nie erhalten.

Zwischen Ende November und Weihnachten sind bei der Post 35’903 Briefe von Kindern aus der Schweiz eingetroffen – ein neuer Rekord. Man habe «alles daran gesetzt», dass die Briefeschreiberinnen und Briefeschreiber bis Weihnachten eine Antwort erhielten, so die Post.

Sie bezieht sich damit auf ihre Weihnachtswichtel-Aktion: Seit 1950 zeichnet die Post Briefe ans Christkind, an den Babbo Natale oder an den Père Noël nicht mehr mit dem Vermerk «Empfänger unbekannt» und versucht stattdessen, die Absender ausfindig zu machen und den Kindern zu antworten und ihnen ein «kleines Geschenk» zu schicken. Die «Werkstatt» dafür befinde sich in Cadenazzo im Tessin.