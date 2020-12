Allzeitrekord : Post hat über 24 Millionen Päckli seit Black Friday versendet

Die Post verzeichnet einen neuen Allzeitrekord bei den Paketsendungen. Täglich werden über eine Million Päckli zugestellt.

«Wir verarbeiten aktuell jeden Tag mehr als eine Million Pakete. Das ist ein absoluter Rekord in der Geschichte der Post», so Jacqueline Bühlmann, Sprecherin der Post, gegenüber 20 Minuten.

Die Schweizer Bevölkerung hat aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke vermehrt online eingekauft: Mit 24,1 Millionen Paketen seit Black Friday hat die Post so viele Pakete wie noch nie in ihren Sortierzentren verarbeitet und in die Haushalte zugestellt. Das sind rund 29 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, heisst es in der Medienmitteilung.