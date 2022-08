Studie: Post holen, Eier ausleihen, Blumen giessen – Schweizer sind gute Nachbarn

«Ältere Menschen können ein nachbarschaftliches Schmiermittel sein»

Jakub Samochowiec ist Co-Autor der Studie «Hallo Nachbar*in». Quelle: Jakub Samochowiec

Bestätigt die Studie das Klischee der Schweizer Gartenzaun-Mentalität?

Jakub Samochowiec: Teilweise tut sie das, ja. Herr und Frau Schweizer bevorzugen den Gartenzaun, schauen aber ab und an über ihn hinaus, um sich mit den Nachbarn auszutauschen. Damit wächst auch das Vertrauen gegenüber der Nachbarschaft.

Man sieht sich wenig in der Nachbarschaft. Trotzdem ist das Vertrauen gegenüber den Nachbarn gross. Wie passt das zusammen?

Das ist tatsächlich spannend. Es hat mit den spontanen Treffen und deren Häufigkeit zu tun. Vertrauen entsteht aufgrund von Vertrautheit. Sieht man sich also häufiger in einem intakten Umfeld, steigt das gegenseitige Vertrauen. Und das ist wichtig.

Weshalb?

Das Gefühl bietet eine Basis fürs Zusammenleben. Kommt es zu einer Notfallsituation, wie es die Pandemie beispielsweise war, kann die Basis – also das Grundvertrauen – aktiviert werden. So kommt es, dass man sich gegenseitig hilft, auch wenn man sich eigentlich nicht so gut kennt.