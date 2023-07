Die Post schliesst Mitarbeiter-Standorte – und baut andere aus

Die Post will zudem weiblicher werden und mehr Frauen in Führungspositionen befördern.

Die Post fährt eine neue «Hub-Strategie»: Sie wird einige Standorte für Mitarbeitende schliessen, andere dafür ausbauen. Das haben Personalchefin Valérie Schelker und Nadia von Veltheim, die seit 2020 als CEO von Post Immobilien das Gebäudeportfolio leitet, am Mittwoch an einer Medienkonferenz angekündigt.

Nur ein Viertel der Post-Mitarbeitenden ist vorwiegend im Büro

Bei der Post arbeiten rund 47’000 Mitarbeitende in über 100 verschiedenen Berufen, etwa ein Viertel davon vorwiegend im Büro. Mit dem Corona-Lockdown mussten plötzlich rund 12’000 Mitarbeitende ins Homeoffice, wie Schelker berichtet, seit rund einem Jahr sei man aber wieder zurück in der Normalität.

Darum wollen Post-Mitarbeitende zurück ins Büro

Darum braucht die Post nun weniger Einzelarbeitsplätze

Die Mitarbeitenden wünschten sich einen Mix aus Homeoffice und Büropräsenz, insgesamt brauche die Post aber weniger Einzelarbeitsplätze, sagt Veltheim. Bis 2030 wolle man 20 Prozent der Bürofläche einsparen. Im ersten Quartal 2020 waren die Arbeitsplätze im «Espace Post» zu maximal 75 Prozent ausgelastet, zwischen Juni 2022 und Juni 2023 zu 52 Prozent. Am Dienstag und Donnerstag ist die Auslastung am höchsten.

Jetzt kommt die Umstellung auf regionale Büro-Hubs

Am 4. August startet der neue Hub in Olten

Los gehts in Olten am 4. August: Der Standort soll neu Platz für rund 200 Mitarbeitende bieten, wobei sie von fünf kleineren Standorten in Olten und Aarau gestaffelt einziehen sollen. Für die Bürogestaltung setze man auf nachhaltige Materialien und «Farben, die angenehm auf Menschen wirken», sagte Veltheim.

Neue Hubs in Bern und Zürich

In Bern gibt die Post den Standort Zollikofen auf, wo vor allem IT-Personal arbeitet, und setzt dafür stärker auf Bern Wankdorf und die Engehalde. In Zürich baut die Post den Standort an der Pfingsweidstrasse für 400 Mitarbeitende und 50 Lernende aus und schliesst rund 100 Büro-Arbeitsplätze in Winterthur, Zürich-Oerlikon, Zürich-Wiedikon und Zürich-West. Neue Hubs in der Westschweiz und im Tessin seien in Planung.